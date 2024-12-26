Миколенко подарував Гвардіолі пенальті, але не перемогу

"Евертон" Віталія Миколенка продовжив безвиграшну серію "Манчестер Сіті" в англійській Прем'єр-лізі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Англія, Прем'єр-ліга, 18-й тур
"Манчестер Сіті" – "Евертон" – 1:1
Голи: Сілва, 14 – Ндіає, 36
Незабитий пенальті: Холанд (МС), 53
"Манчестер Сіті", який показує найгірший виступ в АПЛ за останні роки, дома намагався трохи виправити ситуацію в матчі з "Евертоном". Українець Миколенко вийшов у стартовому складі гостей та був помітною фігурою на полі.
Підопічні Хосепа Гвардіоли стали тиснути з перших хвилин. Вже на 4-й, після розіграшу кутового захисник "містян" Гвардіол пробив головою метрів с семи, але м'яч влучив у штангу.
Через десять хвилин господарі таки забили. Бернарду Сілва в боротьбі з захисниками в падінні проштовхнув м'яч у ворота. Проте гості ще до перерви зуміли відігратися. На 36-й хвилині перша серйозна атака "Евертона" завершилась точним ударом Ндіає. На 42-й хвилині Миколенко заробив жовту картку, вдаривши по ногах бельгійського легіонера "Сіті" Доку. На перерву команди пішли за рівного рахунку – 1:1.
А майже одразу після відновлення гри Миколенко "відзначився" заробленим пенальті. Українець збив у штрафному Савіньйо. Виконувати вирок взявся Холанд і не зумів переграти воротаря Пікфорда. Правда, після відбиття удару, Гвардіол скинув м'яч на норвежця і той з другої спроби забив. Але тут вже лайнсмен зафіксував офсайд.
За 15 хвилин до фінального свистка Гвардіола кинув у бій Де Брюйне, Ще через десять - Гюндогана. Тиск на ворота "Евертона" посилився, проте оборона клубу з Ліверпуля діяла надійно. Миколенко з партнерами зуміли відстояти нічию. А "Сіті" продовжує лихоманити. Команда не зуміла перемогти в четвертому матчі поспіль.
Раніше розповіли на якому місці перебуває Владислав Ванат у перегонах за премію "Золотий Бутс".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.