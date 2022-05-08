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Миколенко оформил дебютный гол за "Эвертон" в АПЛ

Фото: Виталий Миколенко (twitter.com/Everton)
Автор: Антон Федорцив

Защитник сборной Украины и ливерпульского "Эвертона" Виталий Миколенко забил первый мяч в рамках английской Премьер-лиги. В 36-м туре чемпионата пострадал "Лестер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию поединка.

Украинец открыл счет на 6-й минуте матча. Ивоби навесил с правого фланга в район полукруга штрафной, откуда Миколенко роскошно пробил с лета.

Этот мяч стал для защитника первым в карьере в чемпионате Англии. Воспитанник киевского "Динамо" перебрался на Туманный Альбион зимой за 23,5 млн евро. Поединок против "Лестера" стал для Миколенко 10-м в АПЛ. Еще три матча он провел в Кубке Англии.

"Эвертон" борется за сохранение прописки в Премьер-лиге. Конкурентами "ирисок" в борьбе за выживание являются "Бернли" и "Лидс".

К слову, Украинская ассоциация футбола досрочно завершила соревнования из-за развязанной РФ войны.

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