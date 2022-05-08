Миколенко оформив дебютний гол за "Евертон" в АПЛ

Українець відкрив рахунок на 6-й хвилині матчу. Івобі навісив із правого флангу в район півкола штрафного майданчика, звідки Миколенко розкішно пробив з льоту.

Цей м'яч став для оборонця першим у кар'єрі в чемпіонаті Англії. Вихованець київського "Динамо" перебрався на Туманний Альбіон взимку за 23,5 млн євро. Поєдинок проти "Лестера" став для Миколенка 10-м в АПЛ. Ще 3 матчі він провів у Кубку Англії.

"Евертон" веде боротьбу за збереження прописки в Прем'єр-лізі. Конкурентами "ірисок" у боротьбі за виживання є "Бернлі" та "Лідс".