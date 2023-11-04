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Миколенко голом у стилі форварда шокував Де Дзербі в АПЛ

Ліверпуль, Субота 04 листопада 2023 19:00
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Миколенко голом у стилі форварда шокував Де Дзербі в АПЛ Фото: Віталій Миколенко (крайній праворуч) оформив перший м'яч у сезоні (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

Оборонець збірної України Віталій Миколенко забезпечив ліверпульському "Евертону" позитивний результат із "Брайтоном" у 11-му турі англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 11-й тур

"Евертон" – "Брайтон" – 1:1

Голи: Миколенко, 7 – Янг, 84 (автогол)

"Ірискам" вдалося оформити швидкий м'яч. На 7-й хвилині вчасно підключився до атаки Миколенко. Українець у межах штрафного пробив у дотик після прострілу Макніла. Вербругген парирував перший удар, але оборонець неробочою правою "прошив" кіпера з другої спроби.

"Брайтон" опісля повністю захопив ініціативу та витратив фактично залишок ігрового часу на те, щоб відігратися. Однак, усім атакам "чайок" бракувало вирішального удару. Не дивно, що відігралися гості з допомогою "Евертона". Ветеран мерсисайдців Янг зрізав м'яч у власні ворота.

До фінального свистка залишалося орієнтовно 10 хвилин. Утім, забити більше не вдалося ані "ірискам", ані "чайкам". Зрештою, поєдинок на "Гудісон Парк" завершився бойовою нічиєю.

"Евертон" набрав 11 очок і закріпився над зоною вильоту. "Брайтон" натомість набрав 18 пунктів поки залишився на 6-й сходинці. Проте, обійти команду Роберто Де Дзербі зможе "Ньюкасл".

До слова, раніше Довбик і Циганков доклалися до виходу "Жирони" в одноосібні лідери Ла Ліги.

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