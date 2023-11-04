Миколенко голом в стиле форварда шокировал Де Дзерби в АПЛ
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко обеспечил ливерпульскому "Эвертону" положительный результат с "Брайтоном" в 11-м туре английской Премьер-лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Англия, Премьер-лига, 11-й тур
"Эвертон" – "Брайтон" – 1:1
Голы: Миколенко, 7 – Янг, 84 (автогол)
"Ирискам" удалось оформить быстрый мяч. На 7-й минуте вовремя подключился к атаке Миколенко. Украинец в пределах штрафной пробил в касание после прострела Макнила. Вербругген парировал первый удар, но защитник нерабочей правой "прошил" кипера со второй попытки.
"Брайтон" спустя полностью захватил инициативу и потратил фактически остаток игрового времени на то, чтобы отыграться. Однако всем атакам "чаек" не хватало решающего удара. Неудивительно, что отыгрались гости с помощью "Эвертона". Ветеран мерсисайдцев Янг срезал мяч в свои ворота.
До финального свистка оставалось ориентировочно 10 минут. Впрочем, забить больше не удалось ни "ирискам", ни "чайкам". В конце концов поединок на "Гудисон Парк" завершился боевой ничьей.
"Эвертон" набрал 11 очков и закрепился над зоной вылета. "Брайтон" набрал 18 пунктов пока остался на 6-й строчке. Однако обойти команду Роберто Де Дзерби сможет "Ньюкасл".
К слову, ранее Довбик и Цыганков приложились к выходу "Жироны" в единоличные лидеры Ла Лиги.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.