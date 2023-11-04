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Миколенко голом в стиле форварда шокировал Де Дзерби в АПЛ

Ливерпуль, Суббота 04 ноября 2023 19:00
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Миколенко голом в стиле форварда шокировал Де Дзерби в АПЛ Фото: Виталий Миколенко (крайний справа) оформил первый мяч в сезоне (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко обеспечил ливерпульскому "Эвертону" положительный результат с "Брайтоном" в 11-м туре английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 11-й тур

"Эвертон" – "Брайтон" – 1:1

Голы: Миколенко, 7 – Янг, 84 (автогол)

"Ирискам" удалось оформить быстрый мяч. На 7-й минуте вовремя подключился к атаке Миколенко. Украинец в пределах штрафной пробил в касание после прострела Макнила. Вербругген парировал первый удар, но защитник нерабочей правой "прошил" кипера со второй попытки.

"Брайтон" спустя полностью захватил инициативу и потратил фактически остаток игрового времени на то, чтобы отыграться. Однако всем атакам "чаек" не хватало решающего удара. Неудивительно, что отыгрались гости с помощью "Эвертона". Ветеран мерсисайдцев Янг срезал мяч в свои ворота.

До финального свистка оставалось ориентировочно 10 минут. Впрочем, забить больше не удалось ни "ирискам", ни "чайкам". В конце концов поединок на "Гудисон Парк" завершился боевой ничьей.

"Эвертон" набрал 11 очков и закрепился над зоной вылета. "Брайтон" набрал 18 пунктов пока остался на 6-й строчке. Однако обойти команду Роберто Де Дзерби сможет "Ньюкасл".

К слову, ранее Довбик и Цыганков приложились к выходу "Жироны" в единоличные лидеры Ла Лиги.

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