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Миколенко будет работать с еще одной легендой "Челси". Он был примером на позиции украинца

Автор: Андрей Вырва

В штаб Фрэнка Лэмпарда в "Эвертоне" вошел бывший защитник сборной Англии Эшли Коул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "Эвертона".

Бывший защитник сборной Англии присоединился к штабу Фрэнка Лэмпарда, состоящего из помощников менеджера Джо Эдвардса и Дункана Фергюсона, тренера первой команды Пола Клемента, тренера первой команды и руководителя команды Криса Джонса и тренера вратарей Алана Келли.

"Я рад включить Эшли в свою команду. Все знают о его замечательной игровой карьере и том, чего он достиг в игре. Сейчас он уважаемый тренер, который заслужил признание своей работой из сборной Англии U-21. Он принесет большой энтузиазм, игровой опыт и Эшли очень хороший молодой тренер", – сказал Лэмпард.

"Я был в восторге, когда Фрэнк попросил меня присоединиться к нему в "Эвертоне". Это отличная возможность поработать в фантастическом клубе. Он отличный менеджер и руководитель", – заявил Коул.

Следующий свой матч "Эвертон", за который выступает защитник сборной Украины Виталий Миколенко, проведет 5 февраля в Кубке Англии против "Брентфорда".

Кто такой Эшли Коул

41-летний английский тренер, выступавший на позиции левого защитника, так же как и Виталий Миколенко.

За время игровой карьеры Коул играл за такие клубы: "Арсенал", "Кристалл Пелес", "Челси", "Рома", "Лос-Анджелес Гэлакси", "Дерби Каунти".

Выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы и трижды чемпионат Англии.

За сборную Англии провел 107 матчей.

После окончания карьеры работал тренером в академии "Челси" и в сборной Англии U-21.

Напомним, что 31 января "Эвертон" назначил легендарного полузащитника "Челси" Фрэнка Лэмпарда новым главным тренером команды.

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