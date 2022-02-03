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Миколенко працюватиме з ще однією легендою "Челсі". Він був прикладом на позиції українця

Автор: Андрій Вирва

До штабу Френка Лемпарда в "Евертоні" увійшов колишній захисник збірної Англії Ешлі Коул.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт "Евертона".

який заслужив на визнання своєю роботою зі збірної Англії

41-річний англійський тренер, який виступав на позиції лівого захисника, так само як і Віталій Миколенко.

За час ігрової кар’єри Коул грав за такі клуби: "Арсенал", "Крістал Пелес", "Челсі", "Рома", "Лос-Анджелес Гелаксі", "Дербі Каунті".

Вигравав Лігу чемпіонів, Лігу Європи та тричі чемпіонат Англії.

За збірну Англії провів 107 матчів.

Після закінчення кар’єри працював тренером в академії "Челсі" та в збірній Англії U-21.

Нагадаємо, що 31 січня "Евертон" призначив легендарного півзахисника "Челсі" Френка Лемпарда новим головним тренером команди.

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Футбол