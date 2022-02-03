Миколенко працюватиме з ще однією легендою "Челсі". Він був прикладом на позиції українця

До штабу Френка Лемпарда в "Евертоні" увійшов колишній захисник збірної Англії Ешлі Коул.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт "Евертона".
який заслужив на визнання своєю роботою зі збірної Англії
41-річний англійський тренер, який виступав на позиції лівого захисника, так само як і Віталій Миколенко.
За час ігрової кар’єри Коул грав за такі клуби: "Арсенал", "Крістал Пелес", "Челсі", "Рома", "Лос-Анджелес Гелаксі", "Дербі Каунті".
Вигравав Лігу чемпіонів, Лігу Європи та тричі чемпіонат Англії.
За збірну Англії провів 107 матчів.
Після закінчення кар’єри працював тренером в академії "Челсі" та в збірній Англії U-21.
Нагадаємо, що 31 січня "Евертон" призначив легендарного півзахисника "Челсі" Френка Лемпарда новим головним тренером команди.