У Миколаївську область повернулися 90% жителів, - Кім

До Миколаївської області повернулися вже 90% жителів, які евакуювалися через війну. Місцеві не бояться обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, теперішня ситуація у Миколаєві не дуже загрозлива, особливо для місцевих жителів, які пережили постійні обстріли окупантів на початку російського вторгнення.

"У Миколаїв повертаються люди, бо ми дуже довго чекали на це і жили у стресі. Тому для більшості миколаївців те, що відбувається, - це не обстріл і не дуже загрозлива ситуація. Наприклад, останнім часом "прильоти" почастішали Одесою та Києвом, і там люди не звикли, вони виїжджають", - сказав Кім.

Він додав, що більшість жителів Миколаєва та області вже повернулися у свої домівки.

"Вони просто втомилися жити десь і вони повертаються. Наразі понад 460 тисяч населення в Миколаєві та в область близько 90% повернулися", - додав очільник ОВА.

Кім зазначив, що у Миколаєві також проживає близько 30 тисяч переселенців з Херсона.

Нагадаємо, 9 травня та в ніч на 10 травня російські війська обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області.

Також в ніч на 7 травня Росія випустила по Миколаївській області 5 ракет Х-22, одна з них влучила у підприємство.

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