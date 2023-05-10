ua ru
Ср, 10 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Николаевскую область вернулись 90% жителей, - Ким

Новина українською →
Николаев, Среда 10 мая 2023 10:19
В Николаевскую область вернулись 90% жителей, - Ким Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Николаевскую область вернулись уже 90% жителей, которые эвакуировались из-за войны. Местные жители не боятся обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, нынешняя ситуация в Николаеве не слишком угрожающая, особенно для местных жителей, переживших постоянные обстрелы оккупантов в начале российского вторжения.

"В Николаев возвращаются люди, потому что мы очень долго ждали этого и жили в стрессе. Поэтому для большинства николаевцев происходящее - это не обстрел и не очень угрожающая ситуация. Например, в последнее время "прилеты" участились Одессой и Киевом, и там люди не привыкли, они уезжают", - сказал Ким.

Он добавил, что большинство жителей Николаева и области уже вернулись в свои дома.

"Они просто устали жить где-то и они возвращаются. Сейчас более 460 тысяч населения в Николаеве и области около 90% вернулись", - добавил глава ОВА.

Ким отметил, что в Николаеве также проживают около 30 тысяч переселенцев из Херсона.

Напомним, 9 мая и в ночь на 10 мая российские войска обстреляли Очаковскую общину Николаевской области.

Также в ночь на 7 мая Россия выпустила по Николаевской области пять ракет Х-22, одна из них попала в предприятие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Виталий Ким эвакуация
NEWS
Почти 700 оккупантов, 15 ракет и 6 дронов. Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки
Почти 700 оккупантов, 15 ракет и 6 дронов. Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки
DAILY
Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи