В Николаевскую область вернулись 90% жителей, - Ким

В Николаевскую область вернулись уже 90% жителей, которые эвакуировались из-за войны. Местные жители не боятся обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, нынешняя ситуация в Николаеве не слишком угрожающая, особенно для местных жителей, переживших постоянные обстрелы оккупантов в начале российского вторжения.

"В Николаев возвращаются люди, потому что мы очень долго ждали этого и жили в стрессе. Поэтому для большинства николаевцев происходящее - это не обстрел и не очень угрожающая ситуация. Например, в последнее время "прилеты" участились Одессой и Киевом, и там люди не привыкли, они уезжают", - сказал Ким.

Он добавил, что большинство жителей Николаева и области уже вернулись в свои дома.

"Они просто устали жить где-то и они возвращаются. Сейчас более 460 тысяч населения в Николаеве и области около 90% вернулись", - добавил глава ОВА.

Ким отметил, что в Николаеве также проживают около 30 тысяч переселенцев из Херсона.

Напомним, 9 мая и в ночь на 10 мая российские войска обстреляли Очаковскую общину Николаевской области.

Также в ночь на 7 мая Россия выпустила по Николаевской области пять ракет Х-22, одна из них попала в предприятие.

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