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У Миколаївській області затримали уродженця РФ, який підтримує війну проти України

Фото: У Миколаївській області затримали уродженця РФ, який підтримує війну проти України (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці затримали жителя Южноукраїнська (Миколаївська область), який у соціальних мережах виступав на підтримку війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Миколаївської області.

"60-річний фігурант, будучи уродженцем РФ, на особистій сторінці в одній із соціальних мереж поширював контент та дописи й публікації на підтримку дій російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Також чоловік виправдовував та визнавав правомірним тимчасову окупацію частини території України. Слідчі затримали чоловіка та оголосили йому про підозру у "виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації, глорифікації її учасників".

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали трьох мешканців Баштанського району (Миколаївська область), які співпрацювали з окупантами та отримували за це фейкові "посади".

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