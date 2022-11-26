У Миколаївській області виявили працівника сільської ради, який заперечував агресію РФ

Працівник сільської ради у Миколаївській області публічно прославляв дії окупантів перед своїми колегами. Правоохоронці оголосили йому про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області.

"Зловмисник, перебуваючи на робочому місці, а саме в сільській раді одного з сіл району, публічно, серед працівників та односельчан, заперечував здійснення збройної агресії РФ проти України та вихваляв дії окупантів на території України", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські оголосили про підозру 52-річному жителю Первомайського району за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

"Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років", - додали у прокуратурі.