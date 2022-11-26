У Миколаївській області виявили працівника сільської ради, який заперечував агресію РФ
Працівник сільської ради у Миколаївській області публічно прославляв дії окупантів перед своїми колегами. Правоохоронці оголосили йому про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області.
"Зловмисник, перебуваючи на робочому місці, а саме в сільській раді одного з сіл району, публічно, серед працівників та односельчан, заперечував здійснення збройної агресії РФ проти України та вихваляв дії окупантів на території України", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські оголосили про підозру 52-річному жителю Первомайського району за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.
"Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років", - додали у прокуратурі.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали трьох мешканців Баштанського району (Миколаївська область), які співпрацювали з окупантами та отримували за це фейкові "посади".
Також у звільненій Снігурівці Миколаївської області затримали "високопоставлену" колаборантку. Жінка очолювала "апарат" незаконної адміністрації, створеної окупантами.
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