У Миколаївській області внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа

У Миколаївській області в ніч на 3 серпня працювала протиповітряна оборона. Внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма у Telegram.

Кім зазначив, що пожежу оперативно ліквідували. Обійшлося без постраждалих та жертв.

Близько 01:36 у Березнегуватській громаді Миколаївській області внаслідок знищення дрона виникла пожежа. Спалахнули дві господарчі будівлі та суха трава на території приватного домоволодіння.

За словами голови ОВА, у регіоні цієї ночі знищили два "Шахеди".

Що ще відомо про нічну атаку

В ніч на 3 серпня Росія випустила по Україні 29 "Шахедів", а також чотири ракети - дві зенітні С-300 та дві протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Протиповітряна оборона збила 24 дрони. ППО працювала в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей.

Відомо, що у Вінницькій області було влучання в обʼєкт інфраструктури. Наслідки атаки невідомі.

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