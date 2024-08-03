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У Миколаївській області внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа

Миколаїв, Субота 03 серпня 2024 08:30
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У Миколаївській області внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа Фото: у Миколаївській області спалахнула пожежа через атаку дронів (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Миколаївській області в ніч на 3 серпня працювала протиповітряна оборона. Внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма у Telegram.

За словами голови ОВА, у регіоні цієї ночі знищили два "Шахеди".

Близько 01:36 у Березнегуватській громаді Миколаївській області внаслідок знищення дрона виникла пожежа. Спалахнули дві господарчі будівлі та суха трава на території приватного домоволодіння.

Кім зазначив, що пожежу оперативно ліквідували. Обійшлося без постраждалих та жертв.

Що ще відомо про нічну атаку

В ніч на 3 серпня Росія випустила по Україні 29 "Шахедів", а також чотири ракети - дві зенітні С-300 та дві протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Протиповітряна оборона збила 24 дрони. ППО працювала в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей.

Відомо, що у Вінницькій області було влучання в обʼєкт інфраструктури. Наслідки атаки невідомі.

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