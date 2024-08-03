ua en ru
Сб, 03 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Николаевской области в результате атаки дронов вспыхнул пожар

Николаев, Суббота 03 августа 2024 08:30
UA EN RU
В Николаевской области в результате атаки дронов вспыхнул пожар Фото: в Николаевской области вспыхнул пожар из-за атаки дронов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Николаевской области в ночь на 3 августа работала противовоздушная оборона. В результате атаки дронов вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

По словам главы ОВА, в регионе этой ночью уничтожили два "Шахеда".

Около 01:36 в Березнеговатской общине Николаевской области в результате уничтожения дрона возник пожар. Вспыхнули два хозяйственных здания и сухая трава на территории частного домовладения.

Ким отметил, что пожар оперативно ликвидирован. Обошлось без пострадавших и жертв.

Что еще известно о ночной атаке

В ночь на 3 августа Россия выпустила по Украине 29 "Шахедов", а также четыре ракеты - две зенитные С-300 и две противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Противовоздушная оборона сбила 24 дрона. ПВО работала в пределах Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Житомирской областей.

Известно, что в Винницкой области было попадание в объект инфраструктуры. Последствия атаки неизвестны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Николаевская область Пожар Война в Украине Война России против Украины Атака дронов
NEWS
Силы обороны в ходе ночной российской атаки сбили 24 "Шахеда" из 29-ти
Силы обороны в ходе ночной российской атаки сбили 24 "Шахеда" из 29-ти
DAILY
Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке