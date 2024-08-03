В Николаевской области в результате атаки дронов вспыхнул пожар

В Николаевской области в ночь на 3 августа работала противовоздушная оборона. В результате атаки дронов вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

По словам главы ОВА, в регионе этой ночью уничтожили два "Шахеда". Около 01:36 в Березнеговатской общине Николаевской области в результате уничтожения дрона возник пожар. Вспыхнули два хозяйственных здания и сухая трава на территории частного домовладения. Ким отметил, что пожар оперативно ликвидирован. Обошлось без пострадавших и жертв.