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В Николаевской области обнаружили работника сельского совета, отрицавшего агрессию РФ

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Украина, Суббота 26 ноября 2022 17:38
В Николаевской области обнаружили работника сельского совета, отрицавшего агрессию РФ Фото: В Николаевской области обнаружили работника сельского совета, отрицавшего агрессию РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Сотрудник сельского совета в Николаевской области публично прославлял действия оккупантов перед своими коллегами. Правоохранители объявили ему о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Первомайской окружной прокуратуры Николаевской области.

"Злоумышленник, находясь на рабочем месте, а именно в сельском совете одного из сел района, публично среди работников и односельчан, отрицал осуществление вооруженной агрессии РФ против Украины и восхвалял действия оккупантов на территории Украины", - говорится в сообщении.

Полицейские объявили о подозрении 52-летнему жителю Первомайского района по факту оправдания, признания правомерным, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет", - добавили в прокуратуре.

Напомним, что правоохранители задержали трех жителей Баштанского района (Николаевская область), которые сотрудничали с оккупантами и получали за это фейковые "должности".

Также в освобожденной Снигиревке Николаевской области задержали "высокопоставленную" коллаборантку. Женщина возглавляла "аппарат" незаконной администрации, созданной оккупантами.

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