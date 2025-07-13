У Миколаївській області вирують масштабні пожежі: горіли ліси, автівки й будинки

У суботу, 12 липня, в Миколаївській області сталася критична пожежна ситуація. зараз сталося 57 загорян , з яких 39 - на відкритих територіях , 12 - у приватному секторі , по дві - на об'єктах інфраструктури та транспорту.

Одна з пожеж виникла внаслідок ворожого обстрілу : у Миколаївському районі зайнялася суха рослинність на площі 5000 кв. м .Загальна площа зайнятості перевищила 53 гектари .

Що відомо

Найбільше постраждала територія Регіонального ландшафтного парку "Тілігульський".

Там горили чагарники та трава на 9 гектарах . До гасіння залучалися рятувальники, місцева пожежна охорона "Коблеве", а також фермери з технікою для підвозу води. Вдалось урятувати 3 гектари пшениці .

Фото: Масштабні пожежі на Миколаївщині (t.me/dsns_mykolaiv)

У селі Лиманці вигоріло три нежитлові будинки та три господарські споруди. Ще одна пожежа - у житловому будинку площею 25 кв. м - також виникла через обстріл. Подібні випадки зафіксовані в Новобузькій, Березнегуватській та Веселинівській громадах.

Масштабні пожежі

У Миколаєві під час руху зайнявся автомобіль BMW E300 водій встиг загасити півм'я самостійно. Інша пожежа сталася за межами села Іванівка, де загорівся ВАЗ 2106. Вогонь із машиною перекинувся на суху траву - залучення оперативно ліквідували.

Причини обох пожеж на транспорті встановлюють.

До боротьби з вогнем залучено 180 рятувальників , 45 одиниць техніки , а також понад десять місцевих пожежних охорон і техніку місцевих фермерів.