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У Миколаївській області на тлі ракетної загрози пролунали вибухи

Субота 02 серпня 2025 18:44
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У Миколаївській області на тлі ракетної загрози пролунали вибухи Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 2 серпня, у Миколаївській області пролунали вибухи. Це сталося під час ракетної небезпеки для всієї України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Миколаїв" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"На Миколаївщині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 18:28.

Напередодні Повітряні сили ЗСУ інформували, що зафіксовано зліт літака МіГ-31К, який є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал".

Потім військові закликали мешканців Дніпра та Миколаєва бути в укриттях.

Зазначимо, що на момент загрози ракетного обстрілу, повітряну тривогу оголосили по всій території України. Станом на 18:43 почалися відбої тривог.У Миколаївській області на тлі ракетної загрози пролунали вибухиФото: карта тривоги на момент ракетної загрози (скриншот)

Повітряна тривога в Україні

Нагадаємо, що цей випадок уже третій за добу, коли тривогу оголошували в Києві та низці інших областей України.

Перший сигнал був о 7:58, а другий о 13:48. В обох випадках причиною тривоги стала загроза застосування балістичного озброєння.

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