У Миколаївській області на тлі ракетної загрози пролунали вибухи

Ввечері, 2 серпня, у Миколаївській області пролунали вибухи. Це сталося під час ракетної небезпеки для всієї України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Миколаїв" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Зазначимо, що на момент загрози ракетного обстрілу, повітряну тривогу оголосили по всій території України. Станом на 18:43 почалися відбої тривог. Фото: карта тривоги на момент ракетної загрози (скриншот)

Потім військові закликали мешканців Дніпра та Миколаєва бути в укриттях.

Напередодні Повітряні сили ЗСУ інформували, що зафіксовано зліт літака МіГ-31К, який є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал".

"На Миколаївщині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 18:28.

Повітряна тривога в Україні

Нагадаємо, що цей випадок уже третій за добу, коли тривогу оголошували в Києві та низці інших областей України.

Перший сигнал був о 7:58, а другий о 13:48. В обох випадках причиною тривоги стала загроза застосування балістичного озброєння.