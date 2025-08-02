В Николаевской области на фоне ракетной угрозы прозвучали взрывы

Вечером, 2 августа, в Николаевской области прогремели взрывы. Это произошло во время ракетной опасности для всей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Миколаїв" и канал Воздушных сил ВСУ.

Отметим, что на момент угрозы ракетного обстрела, воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. По состоянию на 18:43 начались отбои тревог. Фото: карта тревоги на момент ракетной угрозы (скриншот)

Затем военные призвали жителей Днепра и Николаева быть в укрытиях.

"На Николаевщине слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 18:28.

Воздушная тревога в Украине

Напомним, что этот случай уже третий за сутки, когда тревогу объявляли в Киеве и ряде других областей Украины.

Первый сигнал был в 7:58, а второй в 13:48. В обеих случаях причиной тревоги стала угроза применения баллистического вооружения.