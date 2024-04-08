У Миколаївській області сталася пожежа на сміттєзвалищі площею понад 1 гектар
У Миколаївські області сталася масштабна пожежа на стихійному сміттєзвалищі у понеділок, 8 квітня. Загальна площа горіння складає 1,2 га.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Як повідомили рятувальники, 8 квітня на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що за селом Галицинове в Миколаївському районі горить стихійне сміттєзвалище.
Наразі відкритого вогню не спостерігається, є окремі осередки тління, які проливають вогнеборці.
Попередньо, загальна площа пожежі складає 1,2 га.
Фото: у Миколаївській області сталася пожежа на сміттєзвалищі (t.me/dsns_telegram)
Нагадаємо, нещодавно у Рахівському районі Закарпатської області виникла масштабна пожежа на території лісомисливського господарства на площі 6 га. До гасіння залучили понад 100 людей.
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