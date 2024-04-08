У Миколаївській області сталася пожежа на сміттєзвалищі площею понад 1 гектар

У Миколаївські області сталася масштабна пожежа на стихійному сміттєзвалищі у понеділок, 8 квітня. Загальна площа горіння складає 1,2 га.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Як повідомили рятувальники, 8 квітня на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що за селом Галицинове в Миколаївському районі горить стихійне сміттєзвалище.

Наразі відкритого вогню не спостерігається, є окремі осередки тління, які проливають вогнеборці.

Попередньо, загальна площа пожежі складає 1,2 га.

Фото: у Миколаївській області сталася пожежа на сміттєзвалищі (t.me/dsns_telegram)