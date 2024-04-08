В Николаевской области произошел пожар на свалке площадью более 1 гектара

В Николаевские области произошел масштабный пожар на стихийной свалке в понедельник, 8 апреля. Общая площадь горения составляет 1,2 га.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Как сообщили спасатели, 8 апреля на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что за селом Галициново в Николаевском районе горит стихийная свалка.

В настоящее время открытого огня не наблюдается, есть отдельные очаги тления, которые проливают пожарные.

Предварительно общая площадь пожара составляет 1,2 га.

Фото: в Николаевской области произошел пожар на свалке (t.me/dsns_telegram)