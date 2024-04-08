В Николаевской области произошел пожар на свалке площадью более 1 гектара
В Николаевские области произошел масштабный пожар на стихийной свалке в понедельник, 8 апреля. Общая площадь горения составляет 1,2 га.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Как сообщили спасатели, 8 апреля на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что за селом Галициново в Николаевском районе горит стихийная свалка.
В настоящее время открытого огня не наблюдается, есть отдельные очаги тления, которые проливают пожарные.
Предварительно общая площадь пожара составляет 1,2 га.
Фото: в Николаевской области произошел пожар на свалке (t.me/dsns_telegram)
Напомним, недавно в Раховском районе Закарпатской области возник масштабный пожар на территории лесоохотничьего хозяйства на площади 6 га. К тушению привлекли более 100 человек.
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