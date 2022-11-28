У Миколаївській області скорочують комендантську годину

Крім того, за словами Кіма, в області буде знято всі заборони щодо продажу спиртних напоїв. Продаж алкоголю буде заборонено лише військовим.

Також у Миколаєві планують розблокувати Соборну площу та розширити список "Пунктів Незламності".

"Через похолодання збільшилися витрати на електрику, тому планово відключатимемо. Зараз працюємо над забезпеченням дизель-генераторів", - розповів він.

Водночас, Кім закликав мешканців Миколаєва та області запастися водою та батарейками.