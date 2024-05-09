У Миколаївській області "Шахед" пошкодив будівлю колишнього будинку культури, виникла пожежа

Російські військові обстріляли населені пункти Миколаївської області з артилерії й ударними дронами "Shahed". Зафіксовані руйнування адміністративної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.
Так, у Миколаївському районі вчора, 8 травня, о 09:47 та 11:01 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Також учора, 8 травня, о 23:20 ворог обстріляв з артилерії територію Куцурубської громади. Постраждалих немає.
Сьогодні вночі, 9 травня, внаслідок влучання БпЛА типу "Shahed 136/131", частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури в населеному пункті Первомайське Первомайської громади.
"Внаслідок влучання почалася пожежа, яка охопила 200 кв. м., на зараз займання ліквідовано. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
В ніч на 9 травня російські загарбники запустили ударні безпілотники типу Shahed в напрямку Одеської області.
Сили ППО збили 17 дронів-камікадзе.
Тим часом ворог збільшив кількість штурмів на всіх напрямках фронту.
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