Фото: в Миколаївській області пролунав вибух, в регіоні була оголошена повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Очакові Миколаївської області нібито пролунав вибух під час повітряної тривоги. Спрацювала протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу ворожої авіації monitor.

"Очаків - вибухи. Є збиття", - стверджує моніторингова група. Зокрема інформацію про вибух підтверджували й окремі Telegram-канали. Варто відзначити, що в Миколаївській й Херсонській областях о 14:42 було оголошено про повітряну тривогу. Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua) Наразі військове керівництво України жодним чином не коментувало вищезгадану інформацію про вибух. Ситуація в Миколаївській області Як розповідав голова ОВА Віталій Кім, вночі, 17 вересня, в Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Зокрема внаслідок падіння уламків одного з безпілотників виникла пожежа вантажного автомобіля та сухої трави.