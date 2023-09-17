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В Миколаївській області пролунав вибух, в регіоні була оголошена повітряна тривога

Неділя 17 вересня 2023 15:24
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В Миколаївській області пролунав вибух, в регіоні була оголошена повітряна тривога Фото: в Миколаївській області пролунав вибух, в регіоні була оголошена повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Очакові Миколаївської області нібито пролунав вибух під час повітряної тривоги. Спрацювала протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу ворожої авіації monitor.

"Очаків - вибухи. Є збиття", - стверджує моніторингова група.

Зокрема інформацію про вибух підтверджували й окремі Telegram-канали.

Варто відзначити, що в Миколаївській й Херсонській областях о 14:42 було оголошено про повітряну тривогу.

В Миколаївській області пролунав вибух, в регіоні була оголошена повітряна тривога

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Наразі військове керівництво України жодним чином не коментувало вищезгадану інформацію про вибух.

Ситуація в Миколаївській області

Як розповідав голова ОВА Віталій Кім, вночі, 17 вересня, в Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Зокрема внаслідок падіння уламків одного з безпілотників виникла пожежа вантажного автомобіля та сухої трави.

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