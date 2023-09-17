В Николаевской области раздался взрыв, в регионе была объявлена воздушная тревога
В Очакове Николаевской области якобы раздался взрыв во время воздушной тревоги. Сработала противовоздушная оборона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу вражеской авиации monitor.
"Очаков - взрывы. Есть сбитие", - утверждает мониторинговая группа.
В частности, информацию о взрыве подтверждали и отдельные Telegram-каналы.
Следует отметить, что в Николаевской и Херсонской областях в 14:42 было объявлено о воздушной тревоге.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
В настоящее время военное руководство Украины никак не комментировало вышеупомянутую информацию о взрыве.
Ситуация в Николаевской области
Как рассказывал глава ОВА Виталий Ким, ночью, 17 сентября, в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре ударных БпЛА типа Shahed-136/131.
В частности, в результате падения обломков одного из беспилотников возник пожар грузового автомобиля и сухой травы.
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