У Миколаївській області ППО збила ворожу ракету: через падіння уламків почалася пожежа

Українська протиповітряна оборона в Миколаївській області сьогодні, 22 січня, знищила ворожу ракету, яку російська армія запустила з винищувача Су-34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України .

"Під час повітряної тривоги, пов'язаної з активністю ворожої тактичної авіації на півдні України, російським винищувачем Су-34 було випущено керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться в заяві.

Зазначається, що силами протиповітряної оборони ракету знищено в Миколаївській області.

Унаслідок падіння уламків збитої ракети виникла пожежа перекриття будівлі, яка не експлуатується.

Також військові уточнили, що вогонь оперативно ліквідовано фахівцями ДСНС. Інформації про постраждалих не надходило.

Обстріли населених пунктів України

Російська армія сьогодні, 22 січня, вдарила по Краматорську в Донецькій області ракетою "Іскандер".

Також російські війська обстріляли місто Куп'янськ Харківської області ввечері понеділка, 22 січня. Загинув чоловік.