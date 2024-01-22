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В Николаевской области ПВО сбила вражескую ракету: из-за падения обломков начался пожар

Николаевская область, Понедельник 22 января 2024 18:20
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В Николаевской области ПВО сбила вражескую ракету: из-за падения обломков начался пожар Архивное фото: В Николаевской области ПВО сбила вражескую ракету (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинская противовоздушная оборона в Николаевской области сегодня, 22 января, уничтожила вражескую ракету, которую российская армия запустила с истребителя Су-34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Во время воздушной тревоги, связанной с активностью вражеской тактической авиации на юге Украины, российским истребителем Су-34 была выпущена управляемая авиационная ракета Х-59", - говорится в заявлении.

Отмечается, что силами противовоздушной обороны ракета уничтожена в Николаевской области.

В результате падения обломков сбитой ракеты возник пожар перекрытия здания, которое не эксплуатируется.

Также военные уточнили, что огонь оперативно ликвидирован специалистами ГСЧС. Информации о пострадавших не поступало.

Обстрелы населенных пунктов Украины

Российская армия сегодня, 22 января, ударила по Краматорску в Донецкой области ракетой "Искандер".

Также российские войска обстреляли город Купянск Харьковской области вечером понедельника, 22 января. Погиб мужчина.

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