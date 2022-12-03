У Миколаївській області підприємства закликають працювати вночі

Підприємства у Миколаївській області закликають перейти на нічні зміни. Це пов'язано зі складною ситуацію в енергосистемі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Facebook.

"Підприємства прошу переорієнтуватися на нічні зміни (крім тих, хто з мобільними завданням). Обленерго, якщо роздаватиме потужність за принципом "телефонного права" - даватиме пояснення СБУ", - зазначив Кім.

Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА закликав обленерго розробити чіткі графіки відключень світла. Кім зазначив, що, ймовірно, у Миколаївській області будуть діяти 4-годинні обмеження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.