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У Миколаївській області не залишилось підтоплених будинків після підриву Каховської ГЕС

Фото: у Миколаївській області не залишилось підтоплених будинків після підриву Каховської ГЕС (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Миколаївській області вже не залишилось підтоплених будинків після підриву росіянами Каховської ГЕС. При цьому у Снігурівській громаді все ще є незначне підвищення рівня води, але нижче критичної точки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в ефірі телемарафону.

"Із 375 будинків, які зазнали підтоплення, усі 375 уже не підтоплені. ДСНС працює щодо відкачування, там додаткові помпи, тобто в нас ситуація стабільна", - сказав він.

Кім також зазначив, що два мости, які будує Конотопський шляхо-відновлювальний полк із допомогою UNITED24, що пішли під воду, вистояли. Вже навіть відкрито проїзд ними.

Голова Миколаївської ОВА розповів, що в акваторії Снігурівської громади залишилось +50 см води - це вже нижче критичної точки. Очікується, що рівень вони найближчим часом впаде.

"Можна сказати, що Миколаївська область уже не підтоплена зовсім", - сказав він.

Підвищення рівня води в Миколаївській області

Після підриву Каховської ГЕС в Миколаєві та області почала підійматися вода. Найскладніша ситуація спостерігалася в Снігурівській громаді, де розлилась річка Інгулець.

У Миколаєві, Очакові та інших населених пунктах затопило пляжі, а Кінбурнську косу відрізало від материка.

У п'яти областях заборонити вилов і продаж риби через високий ступінь забруднення води.

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Миколаївська область