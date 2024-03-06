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У Миколаївській області хибно спрацювала повітряна тривога, стався збій

Фото: у Миколаївській області стався збій у роботі сирен (pixabay com)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряна тривога у Миколаївській області хибно спрацювала сьогодні, 6 березня. Стався збій у роботі системи оповіщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма у Telegram.

У Миколаївській області була оголошена повітряна тривога, але Кім зазначив, що загрози немає. 

За його словами, сталося коротке замикання сирен. 

"Повітряна тривога не запускалась. Сталося короткочасне замикання сирен. Повітряної тривоги по області немає", - йдеться у повідомленні.

Карта повітряних тривог станом на 11:50

Нічна атака на Україну

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 42 "Шахеди" та вдарили по Донецькій області зенітними ракетами С-300. Сили ППО збили 38 безпілотників.

У Сумах зафіксовано три "прильоти", є постраждалі. Також окупанти вдарили по Одесі, Дніпропетровській, Харківській областях, а у Хмельницькій області пошкоджений об'єкт інфраструктури. Декілька населених пунктів залишилися без світла.

Що відомо про наслідки нічної атаки окупантів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Миколаївська областьВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниПовітряна тривога