ua en ru
Ср, 06 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Миколаївській області хибно спрацювала повітряна тривога, стався збій

Миколаїв, Середа 06 березня 2024 12:01
UA EN RU
У Миколаївській області хибно спрацювала повітряна тривога, стався збій Фото: у Миколаївській області стався збій у роботі сирен (pixabay com)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряна тривога у Миколаївській області хибно спрацювала сьогодні, 6 березня. Стався збій у роботі системи оповіщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма у Telegram.

У Миколаївській області була оголошена повітряна тривога, але Кім зазначив, що загрози немає.

За його словами, сталося коротке замикання сирен.

"Повітряна тривога не запускалась. Сталося короткочасне замикання сирен. Повітряної тривоги по області немає", - йдеться у повідомленні.

Карта повітряних тривог станом на 11:50

У Миколаївській області хибно спрацювала повітряна тривога, стався збій

Нічна атака на Україну

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 42 "Шахеди" та вдарили по Донецькій області зенітними ракетами С-300. Сили ППО збили 38 безпілотників.

У Сумах зафіксовано три "прильоти", є постраждалі. Також окупанти вдарили по Одесі, Дніпропетровській, Харківській областях, а у Хмельницькій області пошкоджений об'єкт інфраструктури. Декілька населених пунктів залишилися без світла.

Що відомо про наслідки нічної атаки окупантів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область Війна в Україні Війна Росії проти України Повітряна тривога
NEWS
Не тільки "Шахеди". У Повітряних силах розкрили деталі відбиття нічної атаки
Не тільки "Шахеди". У Повітряних силах розкрили деталі відбиття нічної атаки
DAILY
Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію