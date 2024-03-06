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В Николаевской области ошибочно сработала воздушная тревога, произошел сбой

Николаев, Среда 06 марта 2024 12:01
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В Николаевской области ошибочно сработала воздушная тревога, произошел сбой Фото: в Николаевской области произошел сбой в работе сирен (pixabay com)
Автор: Наталья Юрченко

Воздушная тревога в Николаевской области ошибочно сработала сегодня, 6 марта. Произошел сбой в работе системы оповещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

В Николаевской области была объявлена воздушная тревога, но Ким отметил, что угрозы нет.

По его словам, произошло короткое замыкание сирен.

"Воздушная тревога не запускалась. Произошло кратковременное замыкание сирен. Воздушной тревоги по области нет", - говорится в сообщении.

Карта воздушных тревог по состоянию на 11:50

В Николаевской области ошибочно сработала воздушная тревога, произошел сбой

Ночная атака на Украину

Этой ночью россияне выпустили по Украине 42 "Шахеда" и ударили по Донецкой области зенитными ракетами С-300. Силы ПВО сбили 38 беспилотников.

В Сумах зафиксировано три "прилета", есть пострадавшие. Также оккупанты ударили по Одессе, Днепропетровской, Харьковской областях, а в Хмельницкой области поврежден объект инфраструктуры. Несколько населенных пунктов остались без света.

Что известно о последствиях ночной атаки оккупантов - читайте в материале РБК-Украина.

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