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У Балаклії жінка підірвалася на міні, її госпіталізували

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Балаклія, Вівторок 18 квітня 2023 17:07
У Балаклії жінка підірвалася на міні, її госпіталізували Ілюстративне фото: у Балаклії жінка підірвалася на міні, її госпіталізували (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 18 квітня, у Балаклії Харківської області мирна мешканка підірвалася на міні "Пелюсток". Вона зазнала травм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головне управління ДСНС у Харківській області в Telegram.

За інформацією рятувальників, міна, на яку наступила жінка, знаходилася майже у центрі міста.

"Ця міна ("Пелюсток" - ред.) призначена, щоб калічити людей. Вона гарантовано травмує нижні кінцівки. Саме такі травми отримали постраждала жінка", - сказано в повідомленні ДСНС.

Там зазначають, що постраждалу госпіталізували з діагнозом рвана рана лівої стопи.

У ДСНС нагадали, що у разі виявлення підозрілого предмета його не можна чіпати, необхідно звернутися до рятувальників чи поліцейських.

Нагадаємо, у Бериславському районі Херсонської області трактор підірвався на російській міні.

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