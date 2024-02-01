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У Миколаївській області чотири людини підірвались на одному боєприпасі

Четвер 01 лютого 2024 17:04
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У Миколаївській області чотири людини підірвались на одному боєприпасі Фото: у Миколаївській області чотири людини підірвались на одному боєприпасі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Четверо людей підірвались на невідомому боєприпасу у населеному пункті Снігурівської територіальної громади Миколаївської області у четвер, 1 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

За даними рятувальників, інцидент трапився близько 14:00 поблизу села Євгенівка Снігурівської територіальної громади. Там на відкритій території 4 чоловіків підірвались на невідомому боєприпасі.

Як розповіли в ДСНС, двоє постраждалих дісталися до медичного закладу самостійно, одного до лікарні транспортували каретою швидкої допомоги.

Фото: у Миколаївській області чотири людини підірвались на одному боєприпасі (t.me/dsns_telegram)

Пізніше піротехніки винесли тіло загиблого чоловіка на безпечну ділянку та передали медикам.

"Наразі сапери проводять обстеження території. Роботи ускладнюються тим, що подія сталась на захаращеному високою травою полі", - сказано в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що житель Миколаївської області отримав поранення під час роботи у полі. Він підірвався на міні.

В ДСНС розповіли, що українськими піротехніками з початку повномасштабного вторгнення Росії було знешкоджено вже 459 472 вибухонебезпечних предметів.

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