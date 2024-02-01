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В Николаевской области четыре человека подорвались на одном боеприпасе

Четверг 01 февраля 2024 17:04
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В Николаевской области четыре человека подорвались на одном боеприпасе Фото: в Николаевской области четыре человека подорвались на одном боеприпасе (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Четверо человек подорвались на неизвестном боеприпасе в населенном пункте Снигиревской территориальной громады Николаевской области в четверг, 1 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

По данным спасателей, инцидент произошел около 14:00 вблизи села Евгеньевка Снигиревской территориальной громады. Там на открытой территории 4 мужчины подорвались на неизвестном боеприпасе.

Как рассказали в ГСЧС, двое пострадавших добрались до медицинского учреждения самостоятельно, одного в больницу транспортировали каретой скорой помощи.

Фото: в Николаевской области четыре человека подорвались на одном боеприпасе (t.me/dsns_telegram)

Позже пиротехники вынесли тело погибшего на безопасный участок и передали медикам.

"Сейчас саперы проводят обследование территории. Работы осложняются тем, что событие произошло на загроможденном высокой травой поле", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что житель Николаевской области получил ранения во время работы в поле. Он подорвался на мине.

В ГСЧС рассказали, что украинскими пиротехниками с начала полномасштабного вторжения России было обезврежено уже 459 472 взрывоопасных предмета.

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Николаевская область Война России против Украины
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