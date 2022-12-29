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У Миколаївській області аварійно вимкнули світло через удари РФ

Фото: на Миколаївщині аварійно відключили світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Миколаївській області енергетики застосували аварійне відключення світла через ракетні удари РФ по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Миколаєва Олександра Сенкевича.

"Ворог атакує. У Миколаївській області - аварійне відключення електроенергії. Зберігаємо спокій! І захисники, і енергетики працюють!", - зазначив Сенкевич.

Нагадаємо, сьогодні вранці Україна опинилася під масованим ударом РФ. Ворог атакував країну безпілотниками, крилатими ракетами Х-101/Х-555, Х-22, Х-32, "Калібр" та ракетами С-300.

Всього силам ППО вдалося знищити 54 ракети, росіяни випустили ж 64.

Додамо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що через масований обстріл було пошкоджено кілька об‘єктів генерації та електромереж, наразі складна ситуація у західних областях, Одеському та Київському регіонах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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МиколаївМиколаївська областьЕлектроенергіяракетный удар