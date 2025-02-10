Намагалися розтопити піч газовим балончиком: на Миколаївщині постраждали жінка та підліток
На Миколаївщині жінка з підлітком спробували розпалити піч газовим балончиком. Після цього отримали опіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
У селі Веселинове, що на Миколаївщині, стався нещасний випадок - жінка намагалася розпалити піч за допомогою газового цангового аерозольного балончика. Внаслідок цього балончик спалахнув, спричинивши серйозні опіки.
Постраждали сама жінка та 14-річний хлопчик. У обох зафіксовано опіки живота, рук та обличчя. Вони були терміново госпіталізовані до лікарні для надання медичної допомоги.
Рятувальники закликають громадян бути обережними при використанні вогню та газових пристроїв у побуті. Використання аерозольних балончиків для розпалювання печей чи камінів є вкрай небезпечним та може призвести до важких травм чи навіть фатальних наслідків.
Правила безпеки
Нагадаємо, що за словами рятувальників, газовий туристичний пальник має використовуватися лише на відкритому повітрі.
Небезпека вибуху газового балона може виникнути через кілька факторів. Однією з причин є різкий перепад температур, що може призвести до вибуху балона.
Також небезпечними є порушення герметичності балона або неправильне приєднання його до пальника, що може спричинити витік газу. Важливо бути обережними при використанні газових приладів поруч із легкозаймистими матеріалами, адже це підвищує ризик займання.
Тривале використання пальника або використання занадто великого посуду також може бути небезпечним, тому для безпеки варто використовувати посуд відповідного розміру. Крім того, несертифіковані пальники та газові балони низької якості можуть бути небезпечними для здоров’я та життя.