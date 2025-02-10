Намагалися розтопити піч газовим балончиком: на Миколаївщині постраждали жінка та підліток

На Миколаївщині жінка з підлітком спробували розпалити піч газовим балончиком. Після цього отримали опіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

У селі Веселинове, що на Миколаївщині, стався нещасний випадок - жінка намагалася розпалити піч за допомогою газового цангового аерозольного балончика. Внаслідок цього балончик спалахнув, спричинивши серйозні опіки. Постраждали сама жінка та 14-річний хлопчик. У обох зафіксовано опіки живота, рук та обличчя. Вони були терміново госпіталізовані до лікарні для надання медичної допомоги. Рятувальники закликають громадян бути обережними при використанні вогню та газових пристроїв у побуті. Використання аерозольних балончиків для розпалювання печей чи камінів є вкрай небезпечним та може призвести до важких травм чи навіть фатальних наслідків.