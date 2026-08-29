На Миколаївщині запровадили графіки відключень світла

У Миколаєві, а також у Миколаївському і Баштанському районах запровадили локальні графіки відключень світла. З 18:00 одночасно знеструмили чотири черги - 1, 2, 3 та 4.

"Надалі електропостачання у вечірній і нічний час доби буде подаватися почергово", - повідомили в обленерго.

Фото: Графіки світла на Миколаївщині (t.me/mk_energy_ua)

Там додали, що відключення пов'язані з наслідками останнього масованого обстрілу.