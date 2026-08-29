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В Николаевской области ввели графики отключений света

19:09 29.08.2026 Сб
1 мин
С 18:00 без света осталось сразу четыре очереди, далее его будут давать поочередно
aimg Валерия Абабина
Фото: Блэкаут (Getty Images)

Николаев, а также Николаевский и Баштанский районы перевели на локальные графики отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевоблэнерго.

В Николаеве, а также Николаевском и Баштанском районах ввели локальные графики отключений света. С 18:00 одновременно обесточили четыре очереди – 1, 2, 3 и 4.

"В дальнейшем электроснабжение в вечернее и ночное время суток будет подаваться по очереди", - сообщили в облэнерго.

Фото: Графики света в Николаевской области (t.me/mk_energy_ru)

Там добавили, что отключения связаны с последствиями последнего массированного обстрела.

Напомним, 21 августа в результате вечерней атаки на регион погибли четверо гражданских. А в начале августа россияне ударили "Шахедами" по порту Николаевской области.

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