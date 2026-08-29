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На Миколаївщині запровадили графіки відключень світла

19:09 29.08.2026 Сб
1 хв
З 18:00 без світла лишилися одразу чотири черги, далі його даватимуть почергово
aimg Валерія Абабіна
На Миколаївщині запровадили графіки відключень світла Фото: Блекаут (Getty Images)
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Миколаїв, а також Миколаївський і Баштанський райони перевели на локальні графіки відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївобленерго.

У Миколаєві, а також у Миколаївському і Баштанському районах запровадили локальні графіки відключень світла. З 18:00 одночасно знеструмили чотири черги - 1, 2, 3 та 4.

"Надалі електропостачання у вечірній і нічний час доби буде подаватися почергово", - повідомили в обленерго.

На Миколаївщині запровадили графіки відключень світла

Фото: Графіки світла на Миколаївщині (t.me/mk_energy_ua)

Там додали, що відключення пов'язані з наслідками останнього масованого обстрілу.

Нагадаємо, 21 серпня внаслідок вечірньої атаки на регіон загинули четверо цивільних. А на початку серпня росіяни вдарили "Шахедами" по порту на Миколаївщині.

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