На Миколаївщині запровадили графіки відключень світла
19:09 29.08.2026 Сб
1 хв
З 18:00 без світла лишилися одразу чотири черги, далі його даватимуть почергово
Фото: Блекаут (Getty Images)
Миколаїв, а також Миколаївський і Баштанський райони перевели на локальні графіки відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївобленерго.
У Миколаєві, а також у Миколаївському і Баштанському районах запровадили локальні графіки відключень світла. З 18:00 одночасно знеструмили чотири черги - 1, 2, 3 та 4.
"Надалі електропостачання у вечірній і нічний час доби буде подаватися почергово", - повідомили в обленерго.
Фото: Графіки світла на Миколаївщині (t.me/mk_energy_ua)
Там додали, що відключення пов'язані з наслідками останнього масованого обстрілу.
Нагадаємо, 21 серпня внаслідок вечірньої атаки на регіон загинули четверо цивільних. А на початку серпня росіяни вдарили "Шахедами" по порту на Миколаївщині.