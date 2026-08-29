ua en ru
Сб, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В Николаевской области ввели графики отключений света

19:09 29.08.2026 Сб
1 мин
С 18:00 без света осталось сразу четыре очереди, далее его будут давать поочередно
aimg Валерия Абабина
В Николаевской области ввели графики отключений света Фото: Блэкаут (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Николаев, а также Николаевский и Баштанский районы перевели на локальные графики отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевоблэнерго.

В Николаеве, а также Николаевском и Баштанском районах ввели локальные графики отключений света. С 18:00 одновременно обесточили четыре очереди – 1, 2, 3 и 4.

"В дальнейшем электроснабжение в вечернее и ночное время суток будет подаваться по очереди", - сообщили в облэнерго.

В Николаевской области ввели графики отключений света

Фото: Графики света в Николаевской области (t.me/mk_energy_ru)

Там добавили, что отключения связаны с последствиями последнего массированного обстрела.

Напомним, 21 августа в результате вечерней атаки на регион погибли четверо гражданских. А в начале августа россияне ударили "Шахедами" по порту Николаевской области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Николаев Электроэнергия
Новости
В селе Мила под Киевом значительно возросло число погибших из-за удара РФ по складам
В селе Мила под Киевом значительно возросло число погибших из-за удара РФ по складам
Аналитика
Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне
Ирина Костюченко, Олег Хомчук Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне