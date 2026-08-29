В Николаевской области ввели графики отключений света

Николаев, а также Николаевский и Баштанский районы перевели на локальные графики отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевоблэнерго.

В Николаеве, а также Николаевском и Баштанском районах ввели локальные графики отключений света. С 18:00 одновременно обесточили четыре очереди – 1, 2, 3 и 4.

"В дальнейшем электроснабжение в вечернее и ночное время суток будет подаваться по очереди", - сообщили в облэнерго.

Фото: Графики света в Николаевской области (t.me/mk_energy_ru)

Там добавили, что отключения связаны с последствиями последнего массированного обстрела.