Миколаїв зазнав атаки "Шахедів": у місті спалахнули пожежі

Нічна атака 24 липня

Нагадаємо, що Росія в ніч на 24 липня знову атакувала Україну ударними дронами типу "Шахед", через що в багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.

У низці міст місцева влада повідомила про роботу ППО. У пабліках також писали про звуки вибухів.

Серед атакованих міст опинилася Одеса. Спочатку в ОВА повідомляли про вибухи. Пізніше стало відомо, що в місті спалахнули пожежі.

Зокрема, росіяни атакували історичний центр міста. Є пошкодження пам'яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

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