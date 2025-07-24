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Миколаїв зазнав атаки "Шахедів": у місті спалахнули пожежі

Фото: РФ вдарила по Миколаєву дронами (ілюстративне фото Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

У ніч на 24 липня Росія атакувала безпілотниками типу "Шахед" Миколаїв. У місті через атаку дронів спалахнули пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Олександра Сєнкевича та голови ОВА Віталія Кіма.

"Наразі відомо про пожежі на місцях ворожої атаки. Усі необхідні служби вже виїхали. Інша інформація - трохи згодом. Бережіть себе і не нехтуйте тривогами", - повідомив Сенкевич.

Кім також підтвердив, що в місті спалахнули пожежі через ворожу атаку. За його словами, до теперішнього моменту інформація про постраждалих не надходила.

Нічна атака 24 липня

Нагадаємо, що Росія в ніч на 24 липня знову атакувала Україну ударними дронами типу "Шахед", через що в багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.

У низці міст місцева влада повідомила про роботу ППО. У пабліках також писали про звуки вибухів.

Серед атакованих міст опинилася Одеса. Спочатку в ОВА повідомляли про вибухи. Пізніше стало відомо, що в місті спалахнули пожежі.

Зокрема, росіяни атакували історичний центр міста. Є пошкодження пам'яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

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МиколаївДрониВійна в Україні