Миколаїв та більша частина області залишилися без світла: у чому причина

Більше частина Миколаївської області залишилася без світла зранку 29 листопада. Причина відключення - обрив мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївобленерго та голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Як повідомили енергетики, станом на 8:00 близько 70% Миколаївської області, зокрема і місто Миколаїв, знеструмлені. При цьому в районах, де відновили живлення, продовжують діяти графіки погодинних відключень світла.

За словами Кіма, причиною відключення світла був обрив електромережі. Енергетики вже знайшли місце аварії.

"Обіцяють до 11:00 відремонтувати та почати заживлення знову", - додав голова Миколаївської області.