Миколаїв облаштують десятками безпечних зупинок: адреси
Фото: Миколаїв облаштують десятками безпечних зупинок (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Миколаєві планують облаштувати 34 безпечні зупинки. Рішення було ухвалено комітетом Миколаївської міськради та даних системи "Прозорро".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Новини N".
Ціна усіх робіт становить 49 тисяч 840 гривень.
Встановлять безпечні зупинки у таких місцях:
- площа Перемоги у напрямку руху до мкрн Ліски;
- ринок «Колос» у напрямку руху до мкрн Ліски;
- вул. 3 Слобідська у напрямку руху до мкрн Ліски;
- вул. Соборна за напрямом руху до мкрн Ліски;
- вул. Соборна до залізничного вокзалу "Миколаїв - пасажирський";
- вул. Соборна за напрямом руху до мкрн Північний;
- вул. Адміральська у напрямку руху до мкрн Північний;
- ринок «Колос» у напрямку руху до Промзони;
- зуп. "Промзона" кінцева;
- просп. Богоявленський – вул. Космонавтів;
- зуп. "Автовокзал" на просп. Центральний з обох боків;
- зуп. «Фуршет» на просп. Корабелів;
- вул. Ушакова (мкрн Балабанівка);
- вул. Океанівська (Корабельний район);
- зуп. "Універсам" (Корабельний район);
- вул. Космонавтів просп. Богоявленський у напрямку руху до Корабельного району;
- вул. 6 Слобідська (у напрямку руху до центру міста);
- вул. Садова (у напрямку руху в Корабельний район);
- зуп. «Пушкінська» (у напрямку руху до Інгульського мосту);
- вул. Озерна (обласна лікарня №3);
- зуп. «Матеріальні ворота» по просп. Богоявленський;
- просп. Центральний кут вул. Декабристів у напрямку руху до мкрн Ліски;
- вул. 2 Екіпажна біля міської лікарні №1;
- просп. Богоявленський кут вул. Театральній за напрямом руху до мкрн Ліски;
- просп. Богоявленський кут вул. Театральна за напрямом руху до вул. Космонавтів;
- просп. Богоявленський кут вул. Південної за напрямом руху до мкрн Ліски;
- просп. Богоявленський кут вул. Південної у напрямку до вул. Космонавтів;
- просп. Богоявленський кут вул. Авангардний за напрямом руху до мкрн Ліски;
- зуп. "Автовокзал" вул. Прикордонна у напрямку до просп. Богоявленський;
- просп. Миру кут вул. Театральній у напрямку руху до залізничного вокзалу;
- просп. Миру кут вул. Будівельників у напрямку до залізничного вокзалу;
- просп. Миру кут вул. Театральній за напрямом руху до ринку "Колос";
- просп. Миру кут вул. Південної за напрямом руху до ринку "Колос";вул. Знам'янська, будинок. 41 у напрямку руху до просп. Богоявленського.
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