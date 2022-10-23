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Миколаїв облаштують десятками безпечних зупинок: адреси

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Неділя 23 жовтня 2022 16:04
Миколаїв облаштують десятками безпечних зупинок: адреси Фото: Миколаїв облаштують десятками безпечних зупинок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Миколаєві планують облаштувати 34 безпечні зупинки. Рішення було ухвалено комітетом Миколаївської міськради та даних системи "Прозорро".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Новини N".

Ціна усіх робіт становить 49 тисяч 840 гривень.

Встановлять безпечні зупинки у таких місцях:

  • площа Перемоги у напрямку руху до мкрн Ліски;
  • ринок «Колос» у напрямку руху до мкрн Ліски;
  • вул. 3 Слобідська у напрямку руху до мкрн Ліски;
  • вул. Соборна за напрямом руху до мкрн Ліски;
  • вул. Соборна до залізничного вокзалу "Миколаїв - пасажирський";
  • вул. Соборна за напрямом руху до мкрн Північний;
  • вул. Адміральська у напрямку руху до мкрн Північний;
  • ринок «Колос» у напрямку руху до Промзони;
  • зуп. "Промзона" кінцева;
  • просп. Богоявленський – вул. Космонавтів;
  • зуп. "Автовокзал" на просп. Центральний з обох боків;
  • зуп. «Фуршет» на просп. Корабелів;
  • вул. Ушакова (мкрн Балабанівка);
  • вул. Океанівська (Корабельний район);
  • зуп. "Універсам" (Корабельний район);
  • вул. Космонавтів просп. Богоявленський у напрямку руху до Корабельного району;
  • вул. 6 Слобідська (у напрямку руху до центру міста);
  • вул. Садова (у напрямку руху в Корабельний район);
  • зуп. «Пушкінська» (у напрямку руху до Інгульського мосту);
  • вул. Озерна (обласна лікарня №3);
  • зуп. «Матеріальні ворота» по просп. Богоявленський;
  • просп. Центральний кут вул. Декабристів у напрямку руху до мкрн Ліски;
  • вул. 2 Екіпажна біля міської лікарні №1;
  • просп. Богоявленський кут вул. Театральній за напрямом руху до мкрн Ліски;
  • просп. Богоявленський кут вул. Театральна за напрямом руху до вул. Космонавтів;
  • просп. Богоявленський кут вул. Південної за напрямом руху до мкрн Ліски;
  • просп. Богоявленський кут вул. Південної у напрямку до вул. Космонавтів;
  • просп. Богоявленський кут вул. Авангардний за напрямом руху до мкрн Ліски;
  • зуп. "Автовокзал" вул. Прикордонна у напрямку до просп. Богоявленський;
  • просп. Миру кут вул. Театральній у напрямку руху до залізничного вокзалу;
  • просп. Миру кут вул. Будівельників у напрямку до залізничного вокзалу;
  • просп. Миру кут вул. Театральній за напрямом руху до ринку "Колос";
  • просп. Миру кут вул. Південної за напрямом руху до ринку "Колос";вул. Знам'янська, будинок. 41 у напрямку руху до просп. Богоявленського.

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