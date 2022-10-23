Миколаїв облаштують десятками безпечних зупинок: адреси

У Миколаєві планують облаштувати 34 безпечні зупинки. Рішення було ухвалено комітетом Миколаївської міськради та даних системи "Прозорро".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Новини N".

Ціна усіх робіт становить 49 тисяч 840 гривень. Встановлять безпечні зупинки у таких місцях: площа Перемоги у напрямку руху до мкрн Ліски;

ринок «Колос» у напрямку руху до мкрн Ліски;

вул. 3 Слобідська у напрямку руху до мкрн Ліски;

вул. Соборна за напрямом руху до мкрн Ліски;

вул. Соборна до залізничного вокзалу "Миколаїв - пасажирський";

вул. Соборна за напрямом руху до мкрн Північний;

вул. Адміральська у напрямку руху до мкрн Північний;

ринок «Колос» у напрямку руху до Промзони;

зуп. "Промзона" кінцева;

просп. Богоявленський – вул. Космонавтів;

зуп. "Автовокзал" на просп. Центральний з обох боків;

зуп. «Фуршет» на просп. Корабелів;

вул. Ушакова (мкрн Балабанівка);

вул. Океанівська (Корабельний район);

зуп. "Універсам" (Корабельний район);

вул. Космонавтів просп. Богоявленський у напрямку руху до Корабельного району;

вул. 6 Слобідська (у напрямку руху до центру міста);

вул. Садова (у напрямку руху в Корабельний район);

зуп. «Пушкінська» (у напрямку руху до Інгульського мосту);

вул. Озерна (обласна лікарня №3);

зуп. «Матеріальні ворота» по просп. Богоявленський;

просп. Центральний кут вул. Декабристів у напрямку руху до мкрн Ліски;

вул. 2 Екіпажна біля міської лікарні №1;

просп. Богоявленський кут вул. Театральній за напрямом руху до мкрн Ліски;

просп. Богоявленський кут вул. Театральна за напрямом руху до вул. Космонавтів;

просп. Богоявленський кут вул. Південної за напрямом руху до мкрн Ліски;

просп. Богоявленський кут вул. Південної у напрямку до вул. Космонавтів;

просп. Богоявленський кут вул. Авангардний за напрямом руху до мкрн Ліски;

зуп. "Автовокзал" вул. Прикордонна у напрямку до просп. Богоявленський;

просп. Миру кут вул. Театральній у напрямку руху до залізничного вокзалу;

просп. Миру кут вул. Будівельників у напрямку до залізничного вокзалу;

просп. Миру кут вул. Театральній за напрямом руху до ринку "Колос";

просп. Миру кут вул. Південної за напрямом руху до ринку "Колос"; вул. Знам'янська, будинок. 41 у напрямку руху до просп. Богоявленського.