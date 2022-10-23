Николаев обустроят десятками безопасных остановок: адреса

В Николаеве планируют обустроить 34 безопасные остановки. Решение было принято комитетом Николаевского горсовета и данными системы "Прозорро".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Новости N".

Цена всех работ составляет 49 тысяч 840 гривен. Установят безопасные остановки в таких местах: площадь Победы по направлению движения в мкрн Лески;

рынок "Колос" по направлению движения в мкрн Лески;

ул. 3 Слободская по направлению движения в мкрн Лески;

ул. Соборная по направлению движения к мкрн Лески;

ул. Соборная до железнодорожного вокзала "Николаев - пассажирский";

ул. Соборная по направлению движения к мкрн Северный;

ул. Адмиральская по направлению движения в мкрн Северный;

рынок "Колос" по направлению движения к Промзоне;

остановка "Промзона" конечная;

просп. Богоявленский - ул. Космонавтов;

остановка "Автовокзал" на просп. Центральный с обеих сторон;

остановка "Фуршет" на просп. Корабелов;

ул. Ушакова (мкрн Балабановка);

ул. Океановская (Корабельный район);

ул. "Универсам" (Корабельный район);

ул. Космонавтов просп. Богоявленский по направлению движения к Корабельному району;

ул. 6 Слободская (по направлению движения к центру города);

ул. Садовая (по направлению движения в Корабельный район);

ул. "Пушкинская" (по направлению движения к Ингульскому мосту);

ул. Озерная (областная больница №3);

уп. "Материальные ворота" по просп. Богоявленский;

просп. Центральный угол ул. Декабристов по направлению движения к мкрн Лиски;

ул. 2 Экипажная возле городской больницы №1;

просп. Богоявленский угол ул. Театральной по направлению движения в мкрн Лиски;

просп. Богоявленский угол ул. Театральная по направлению движения к ул. Космонавтов;

просп. Богоявленский угол ул. Южной по направлению движения к мкрн Лиски;

просп. Богоявленский угол ул. Южной по направлению к ул. Космонавтов;

просп. Богоявленский угол ул. Авангардный по направлению движения к мкрн Лески;

остановка "Автовокзал" ул. Пограничная по направлению к просп. Богоявленский;

просп. Мира угол ул. Театральной по направлению движения к железнодорожному вокзалу;

просп. Мира угол ул. Строителей по направлению к железнодорожному вокзалу;

просп. Мира угол ул. Театральной по направлению движения к рынку "Колос";

просп. Мира угол ул. Южной по направлению движения к рынку "Колос"; ул. Знаменская, дом. 41 по направлению движения к просп. Богоявленского.