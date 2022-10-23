Николаев обустроят десятками безопасных остановок: адреса
Фото: Николаев обустроят десятками безопасных остановок (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Николаеве планируют обустроить 34 безопасные остановки. Решение было принято комитетом Николаевского горсовета и данными системы "Прозорро".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Новости N".
Цена всех работ составляет 49 тысяч 840 гривен.
Установят безопасные остановки в таких местах:
- площадь Победы по направлению движения в мкрн Лески;
- рынок "Колос" по направлению движения в мкрн Лески;
- ул. 3 Слободская по направлению движения в мкрн Лески;
- ул. Соборная по направлению движения к мкрн Лески;
- ул. Соборная до железнодорожного вокзала "Николаев - пассажирский";
- ул. Соборная по направлению движения к мкрн Северный;
- ул. Адмиральская по направлению движения в мкрн Северный;
- рынок "Колос" по направлению движения к Промзоне;
- остановка "Промзона" конечная;
- просп. Богоявленский - ул. Космонавтов;
- остановка "Автовокзал" на просп. Центральный с обеих сторон;
- остановка "Фуршет" на просп. Корабелов;
- ул. Ушакова (мкрн Балабановка);
- ул. Океановская (Корабельный район);
- ул. "Универсам" (Корабельный район);
- ул. Космонавтов просп. Богоявленский по направлению движения к Корабельному району;
- ул. 6 Слободская (по направлению движения к центру города);
- ул. Садовая (по направлению движения в Корабельный район);
- ул. "Пушкинская" (по направлению движения к Ингульскому мосту);
- ул. Озерная (областная больница №3);
- уп. "Материальные ворота" по просп. Богоявленский;
- просп. Центральный угол ул. Декабристов по направлению движения к мкрн Лиски;
- ул. 2 Экипажная возле городской больницы №1;
- просп. Богоявленский угол ул. Театральной по направлению движения в мкрн Лиски;
- просп. Богоявленский угол ул. Театральная по направлению движения к ул. Космонавтов;
- просп. Богоявленский угол ул. Южной по направлению движения к мкрн Лиски;
- просп. Богоявленский угол ул. Южной по направлению к ул. Космонавтов;
- просп. Богоявленский угол ул. Авангардный по направлению движения к мкрн Лески;
- остановка "Автовокзал" ул. Пограничная по направлению к просп. Богоявленский;
- просп. Мира угол ул. Театральной по направлению движения к железнодорожному вокзалу;
- просп. Мира угол ул. Строителей по направлению к железнодорожному вокзалу;
- просп. Мира угол ул. Театральной по направлению движения к рынку "Колос";
- просп. Мира угол ул. Южной по направлению движения к рынку "Колос"; ул. Знаменская, дом. 41 по направлению движения к просп. Богоявленского.
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