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У Миколаєві знову проблема з насосними станціями. Жителів просять зробити запас води

Фото: у Миколаєві знову проблема з насосними станціями (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Миколаєві знову виникли проблеми з функціонуванням насосних станцій водопроводу. З огляду на це жителів просять зробити запас води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на "Миколаївводоканал".

Зазначається, що зараз вода у місто все ще подається, але зі зниженим тиском. Містянам рекомендують зробити запас води поки є така можливість.

При цьому орієнтовний термін, який знадобиться фахівцям для вирішення технічної проблеми поки невідомий.

Нагадаємо, що 2 лютого у Миколаєві також повідомляли про технічні проблеми на насосних станція, через це деякі райони залишилися без води.

Пізніше мешканців міста просили не зливати воду з батарей, оскільки через це цілий мікрорайон може залишитися без тепла.

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МиколаївВодопостачання