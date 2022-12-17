У Миколаєві завтра на маршрути вийдуть трамваї та тролейбуси: опубліковано графік

Фото: у Миколаєві 17 грудня на маршрути вийдуть трамваї та тролейбуси (t.me/senkevichonline)

У Миколаєві завтра, 17 грудня, відновить роботу електричний громадський транспорт – трамваї та тролейбуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

У зв'язку з дефіцитом потужності електрики, що все ще є в національній енергосистемі, електротранспорт ходитиме за графіком: 5:00-8:00

10:00-14:00

16:00–19:30. Після вчорашньої ракетної атаки росіян з енергетичної інфраструктури України у місті електротранспорт тимчасово припинив рух.