В Николаеве завтра на маршруты выйдут трамваи и троллейбусы: опубликован график
В Николаеве завтра, 17 декабря, возобновит работу электрический общественный транспорт – трамваи и троллейбусы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.
В связи с все еще имеющимся дефицитом мощности электричества в национальной энергосистеме, электротранспорт будет ходить по графику:
- 5:00-8:00
- 10:00-14:00
- 16:00-19:30.
После вчерашней ракетной атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины в городе электротранспорт временно прекратил движение.
Ранее сообщалось, что из-за утренней ракетной атаки в пятницу, 16 декабря, в Николаеве остановилась часть котельных. Также в регионе уже применены графики аварийных отключений света.
Как сообщалось, с понедельника, 5 декабря, в Николаевской области пересмотрели графики отключений электроэнергии. Свет в регионе выключают по 4 часа каждые 2-4 часа.
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