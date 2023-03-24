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В Николаеве завершают отопительный сезон

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Николаев, Пятница 24 марта 2023 16:17
В Николаеве завершают отопительный сезон Фото: в Николаеве завершают отопительный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Николаеве решили завершать отопительный сезон. Исполнительный комитет городского совета принял решение на сегодняшнем заседании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.

"В течение 5 дней теплоснабжающие предприятия города прекратят подачу тепла всем объектам, кроме лечебных учреждений и некоторых объектов социальной сферы", - написал он.

При этом расчет стоимости услуг, начисление льгот и субсидий для определенных категорий населения будут осуществлять с учетом фактических дат отключения жилых домов от теплоснабжения.

Сенкевич отметил, что это решение также означает, что теплоснабжающие предприятия начинают подготовку к следующему отопительному сезону - планируют ремонт сетей и обновление оборудования.

Напомним, Днепр стал первым городом, у которого начали отключать отопление в домах.

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