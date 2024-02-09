У Миколаєві затримали шпигуна РФ: встановив веб-камери поблизу морпорту

"Служба безпеки викрила у Миколаєві ще одного агента російських спецслужб. Зловмисник збирав розвіддані про Сили оборони поблизу акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Зоккрема, як констатують в СБУ, у зоні особливої уваги ворога були військові кораблі ЗСУ, а також морські судна торговельного флоту України, які експортують агропродукцію.

"Щоб відслідковувати місця базування українських плавзасобів, фігурант встановив декілька вебкамер на технологічних спорудах поблизу місцевого порту. Після встановлення відеопристроїв вони мали здійснювати безперервну онлайн-трансляцію морського та річкового трафіків з наданням віддаленого доступу російській спецслужбі", - кажуть у відомстві.

Затримання та ще одне завдання

Однак співробітники СБУ своєчасно виявили і деактивували приховані відеопристрої, а самого зловмисника було затримано "на гарячому", коли він намагався встановити ще одну веб-камеру з видом на річкову акваторію.

Як встановило розслідування, ще одним завданням російського агента було виявлення наземних об’єктів Сил оборони, у тому числі військових шпиталів, навчальних центрів та блокпостів.

Що відомо про агента РФ

За даними слідства, зловмисником виявився працівник місцевої компанії, якого спецслужба РФ дистанційно завербувала наприкінці 2023 року.

У поле зору окупантів він потрапив через свою активність у прокремлівських Telegram-каналах, де схвалював збройну агресію проти України. Надалі агент спілкувався зі своїм російським куратором через анонімний чат у популярному месенджері.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.

Затримання російських агентів у Миколаєві

У Миколаєві не вперше затримують російські агенти. Так, раніше СБУ затримала коригувальника російських повітряних атак на Миколаїв. Ним виявився студент, який за свої "послуги" брав по 2 тисячі гривень за кожне "завдання".

Також СБУ затримала інформатора російської розвідки, який наводив ракети окупантів на заводи Миколаєва та "полював" на американські БМП Bradley.

Крім того, СБУ затримала інформатора РФ, який шпигував за позиціями Сил оборони на півдні України, а саме на у Миколаївській області. Він досліджував транспортні шляхи ЗСУ та передавав ворогові.