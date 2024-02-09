В Николаеве задержан шпион РФ: следил за кораблями в морпорте

"Служба безопасности разоблачила в Николаеве еще одного агента российских спецслужб. Злоумышленник собирал разведданные о Силах обороны вблизи акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

В частности, как констатируют в СБУ, в зоне особого внимания врага были военные корабли ВСУ, а также морские суда торгового флота Украины, экспортирующие агропродукцию.

"Чтобы отслеживать места базирования украинских плавсредств, фигурант установил несколько веб-камер на технологических сооружениях у местного порта. После установки видеоустройств они должны были осуществлять непрерывную онлайн-трансляцию морского и речного трафиков с предоставлением удаленного доступа российской спецслужбе", - говорят в ведомстве.

Задержание и еще одно задание

Однако сотрудники СБУ своевременно обнаружили и деактивировали скрытые видеоустройства, а сам злоумышленник был задержан "на горячем", когда он пытался установить еще одну веб-камеру с видом на речную акваторию.

Как установило расследование, еще одной задачей российского агента было выявление наземных объектов Сил обороны, в том числе военных госпиталей, учебных центров и блокпостов.

Что известно об агенте РФ

По данным следствия, злоумышленником оказался работник местной компании, которого спецслужба РФ дистанционно завербовала в конце 2023 года.

В поле зрения оккупантов он попал из-за своей активности в прокремлевских Telegram-каналах, где одобрял вооруженную агрессию против Украины. В дальнейшем агент общался со своим российским куратором через анонимный чат в популярном мессенджере.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.

Задержания российских агентов в Николаеве

В Николаеве не впервые задерживают российских агентов. Так, ранее СБУ задержала корректировщика российских воздушных атак на Николаев. Им оказался студент, который за свои "услуги" брал по 2 тысячи гривен за каждую "задачу".

Также СБУ задержала информатора российской разведки, который наводил ракеты оккупантов на заводы Николаева и "охотился" на американские БМП Bradley.

Кроме того, СБУ задержала информатора РФ, который шпионил по позициям Сил обороны на юге Украины, а именно в Николаевской области. Он исследовал транспортные пути ВСУ и передавал врагу.