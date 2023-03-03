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У Миколаєві затримали шахрая, який місяць тероризував пенсіонерів

Фото: правоохоронці затримали шахрая, який тероризував пенсіонерів (freepik com)
Автор: Олена Черкасець

Правоохоронці затримали у Миколаєві молодого чоловіка, який входив у довіру до літніх людей і ошукував їх на гроші.

Про це повідомляє РБК- Україна з посиланням на начальника поліції у Миколаївській області Сергія Шайхета в Telegram-каналі.

"Ось цей 19-річний молодик майже місяць тероризував літніх людей з Миколаєва та ошукував їх на чималі гроші, розповідаючи байки, що їхні діти та онуки потрапили в ДТП і їм терміново потрібні великі суми грошей на лікування", - зазначив Шайхет.

Він розповів деталі, що сьогодні після чергової афери, під час якої зловмисник заволодів грошовими коштами 76-річної жінки, яка була впевнена, що віддає 2 тисячі доларів та 40 тисяч гривень задля порятунку життя своєї онуки, він і був затриманий.

Шайхет повідомив, що наразі тривають слідчі дії, а гроші пенсіонерці обов’язково будуть повернені.

"Запевняю, що жоден злочинець не залишиться непокараним. Прошу усіх мешканців Миколаївської області ще раз нагадати своїм літнім родичам не вірити незнайомцям, одразу ж перевіряти почуту інформацію та негайно сповіщати поліцію, у разі вчинення злочину", - додав головний поліціянт Миколаєва.

Нагадаємо, в Україні шахраї активізували нову схему афери для того, щоб виманювати гроші у довірливих пенсіонерів. Злочинці обіцяли виплатити людям похилого віку 13-ту пенсію, але замість цього - обманом отримували дані про банківські картки.

У Дніпровському районі столиці молоді люди представляються співробітниками "Київгазу" і збирають у літніх людей гроші нібито на заміну газопроводу. Суми вимагають немаленькі - від 500 до 3000 гривень.

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