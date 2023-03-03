У Миколаєві затримали шахрая, який місяць тероризував пенсіонерів

"Ось цей 19-річний молодик майже місяць тероризував літніх людей з Миколаєва та ошукував їх на чималі гроші, розповідаючи байки, що їхні діти та онуки потрапили в ДТП і їм терміново потрібні великі суми грошей на лікування", - зазначив Шайхет.

Він розповів деталі, що сьогодні після чергової афери, під час якої зловмисник заволодів грошовими коштами 76-річної жінки, яка була впевнена, що віддає 2 тисячі доларів та 40 тисяч гривень задля порятунку життя своєї онуки, він і був затриманий.

Шайхет повідомив, що наразі тривають слідчі дії, а гроші пенсіонерці обов’язково будуть повернені.

"Запевняю, що жоден злочинець не залишиться непокараним. Прошу усіх мешканців Миколаївської області ще раз нагадати своїм літнім родичам не вірити незнайомцям, одразу ж перевіряти почуту інформацію та негайно сповіщати поліцію, у разі вчинення злочину", - додав головний поліціянт Миколаєва.